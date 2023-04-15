日本廣播協會、日本放送協會（NHK）報導，首相岸田文雄15日前往和歌山市進行助選，上午11時30分左右他結束視察，準備在當地雜賀崎漁港發表演說時，現場突然傳出爆炸聲響。岸田已於第一時間在隨扈保護下搭車撤離。
據目擊者指出，當時看到一個銀色圓筒狀物體飛到半空中，接著發出巨大的爆裂聲響，現場冒出陣陣白煙。
現場一名男子立刻遭到警方和民眾制伏。警方表示，這起爆炸沒有造成任何人員受傷。
日本廣播協會、日本放送協會（NHK）報導，首相岸田文雄15日前往和歌山市進行助選，上午11時30分左右他結束視察，準備在當地雜賀崎漁港發表演說時，現場突然傳出爆炸聲響。岸田已於第一時間在隨扈保護下搭車撤離。
據目擊者指出，當時看到一個銀色圓筒狀物體飛到半空中，接著發出巨大的爆裂聲響，現場冒出陣陣白煙。
現場一名男子立刻遭到警方和民眾制伏。警方表示，這起爆炸沒有造成任何人員受傷。
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