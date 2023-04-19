根據今天公布的納稅申報表，美國總統拜登夫婦去年收入為57萬9514美元（約新台幣1770萬元），較前一年少了3萬美元。

法新社報導，拜登恢復一項展現白宮透明度的傳統，依據不成文規定，公布年度收入和報稅資料。在拜登之前擔任總統的川普一直拒絕公布相關資料。

根據拜登與第一夫人吉兒（Jill Biden）的聯合申報表，他們2022年總收入將近58萬美元，比前一年申報少了3萬美元。兩人收入大多來自拜登的40萬美元總統薪資。這筆薪資由國會設定。

吉兒在北維吉尼亞社區學院（Northern Virginia Community College）任教，是第一位繼續在外從事有償工作的第一夫人，收入為8萬2335美元。

拜登夫婦支付的聯邦稅率為23.8%，低於去年的24.6%，繳稅金額為13萬7658美元。

拜登夫婦也在家鄉德拉瓦州支付了2萬9023美元所得稅；吉兒另在維吉尼亞州支付了3139美元所得稅。

拜登和吉兒向慈善機構捐款2萬多美元，其中最大一筆為5000美元，流向「波伊．拜登基金會」（Beau Biden Foundation）。拜登的兒子波伊2015年因癌症過世，這個以他為名的慈善基金會致力打擊虐待兒童事件。

白宮表示，拜登迄今已公開25年的納稅申報表，「再次顯示他在領導人財務方面，致力對美國人民保持透明」。

拜登在白宮的稅務透明度，與川普時代形成鮮明對比。長年經商的川普成為總統候選人及入主白宮之後，都拒絕公布納稅申報表。

在國會民主黨人發動法律訴訟後，川普多年來的報稅資料終於曝光。文件顯示，坐擁龐大企業集團的川普以商業損失為由，幾乎未繳所得稅。

此外，副總統賀錦麗（Kamala Harris）和丈夫任德龍（Douglas Craig Emhoff）的納稅申報表顯示，兩人總收入為45萬6918美元，除了繳納9萬3570美元的聯邦所得稅，在家鄉加州也繳交1萬7612美元所得稅。