台股今開低走高，大盤指數終場收15,626.87點，上漲23.88點，成交量1,766.30億元，三大法人賣超22.96億元，外資及陸資賣超0.9億元。

匯市方面，國際美元支撐在101上方，外資持續偏向匯出下，新台幣隨著主要亞幣走跌，今終場續貶2.3分，短線朝30.7元方向測試。

根據央行統計，國際美元指數小幅回檔0.13％，但近期支撐在高檔震盪，主要亞幣大多走貶，韓元貶值0.49％、日圓貶0.22％、人民幣0.12％、新台幣貶0.08％、星幣平盤作收。

匯銀主管分析，市場確立美國聯準會（Fed）5月升息1碼的預期，國際美元近期在相對高點徘徊，預料至5月開會前美元都相對有撐，整體亞幣當然就稍微趨弱，新台幣隨外資熱錢外逃，已連六個交易日走貶，但月底還有出口商拋匯需求出籠，預計新台幣將呈現緩貶格局，往30.7元邁進的方向不變。

匯銀主管也說，新台幣隨亞幣走疲，若無新題材激勵，市場對美國降息看法不一，外資要大量回流新興市場有難度，匯市將預料將繼續瀰漫觀望氣氛，短線需先關注本周美國科技廠財報表現，美股走勢將影響台股表現，將牽動整體外資資金流動。