旺宏周二公布其2023年第一季公司經會計師核閱後之財務數字，其皆為合併報表數字，係依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)所編製。旺宏第一季合併營收淨額為新台幣71.04億元，季減22%、年減39%；營業毛利為新台幣17.86億元，季減42%、年減68%，營業毛利率為25.1%，季減9個百分點、年減23.2個百分點；營業淨損為新台幣4.39億元，季減158%、年減114%，營業利益率-6.2%，季減14.5個百分點、年減33.9個百分點；稅後淨損為新台幣3.55億元，季減159%、年減112%；每股虧損為新台幣0.19元，相較去年第四季0.33元、去年第一季1.58元轉虧，自2016年第一季的28季以來轉虧。每股淨值為28.38元。

旺宏今年第一季營收比重分析，ROM占30%，季減22%、年減12%；NOR占53%，季減18%、年減45%；NAND占11%，季減14%、年減46%；FBG占6%，季減44%、年減52%。第一季產能利用率維持與去年第四季相當。

展望後續，旺宏表示，經濟不景氣之下，消費力道疲弱，對3C市場並沒有太樂觀看法，且第二季仍持續有跌價損失，對單季營收年增預估要待景氣整理復甦之際，營收預計較第一季相當，並且第二季目標轉盈，而轉盈動能主要還是車載、醫療等領域。

針對美光受到大陸審查事件、長江存儲繼續推進3D NAND高層數堆疊量產，旺宏董事長吳敏求表示，兩件事情均與旺宏影響不大，美光主要為DRAM，而長江3D NAND對象也與公司不相同。至於旺宏研發進度，3D Nand 96層樣品已經送給客戶，其最主要客戶是以遊戲機相關領域，目標今年開始放量；192層進展順利，目標明年量產。

旺宏也強調，目前沒有增資、引進策略性投資之計畫。