上海證券報報導，2023年第一季，瑞幸咖啡門市規模進一步擴張。第一季淨新增門市1,137家，其中包含兩家新加坡門市。截至期末，門市總量達9,351家，其中自營門市6,310家，聯營門市3,041家。
從門市營運來看，第一季，自營門市收入為31.4億元，年增74.9％。自營門市層面利潤為7.92億元，利潤率為25.2％。聯營門市收入為11.35億元，年增106.7％。
截至第一季末，瑞幸咖啡累計消費客戶數達1.5億，3月消費客戶數突破3,000萬，創歷史新高。
大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡1日公布，2023年第一季營收年增84.5％至人民幣（下同）44.37億元，期內淨利5.648億元（2022年同期1,980萬元）。
上海證券報報導，2023年第一季，瑞幸咖啡門市規模進一步擴張。第一季淨新增門市1,137家，其中包含兩家新加坡門市。截至期末，門市總量達9,351家，其中自營門市6,310家，聯營門市3,041家。
從門市營運來看，第一季，自營門市收入為31.4億元，年增74.9％。自營門市層面利潤為7.92億元，利潤率為25.2％。聯營門市收入為11.35億元，年增106.7％。
截至第一季末，瑞幸咖啡累計消費客戶數達1.5億，3月消費客戶數突破3,000萬，創歷史新高。
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