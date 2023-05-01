上海證券報報導，2023年第一季，瑞幸咖啡門市規模進一步擴張。第一季淨新增門市1,137家，其中包含兩家新加坡門市。截至期末，門市總量達9,351家，其中自營門市6,310家，聯營門市3,041家。

從門市營運來看，第一季，自營門市收入為31.4億元，年增74.9％。自營門市層面利潤為7.92億元，利潤率為25.2％。聯營門市收入為11.35億元，年增106.7％。

截至第一季末，瑞幸咖啡累計消費客戶數達1.5億，3月消費客戶數突破3,000萬，創歷史新高。