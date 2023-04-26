台北股匯市脫鉤，台股盤出隨美股下跌，但尾盤反彈收紅，大盤指數終場收15,374.63點，上漲3.9點，成交量2,156.02億元，三大法人買超4.28億元，外資及陸資賣超53.4億元。

匯市隨著台股走跌，美元持續偏強下，新台幣一早即失守30.7元關卡，在外資賣超台股並匯出下，盤中最低貶至30.75元，終場收在30.725元，貶破30.7元後，新台幣短線面臨30.8元保衛戰。

根據央行統計，市場避險情緒增溫，國際美元指數小幅升值0.09％，持續支撐在101之上，主要亞幣26日升貶互見，具避險性質的日圓回升0.53％、新加坡幣小升0.03％，韓元回貶0.31％、新台幣貶值0.15％、人民幣0.05％。

匯銀主管表示，美股收黑拖累台股走跌，外資熱錢持續匯出外逃，午盤後外資賣股匯出加大，且午盤後貶勢擴大，外資匯出力道壓過出口商月底拋匯賣壓，而央行仍以維護流動為主，終場新台幣難逃連八黑命運，新台幣貶破30.7元關卡後，後續往30.8元方向不變。

匯銀主管指出，美國銀行業系統風險擔憂再起，但市場預料5月美國再升息1碼（0.25個百分點），美元短線仍有撐，新台幣何時重現30.8元字頭，要密切觀察美國銀行業風波是否擴大，將影響外資操作動向，短線預估仍以雙向偏匯出為主，新台幣等亞幣仍相對承壓。