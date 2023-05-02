輝創電子為汽車電裝配備的專業製造廠，設立日期民國71年12月16日，董事長為江義行，專注於汽車電子周邊部品，主要產品為倒車雷達、攝影鏡頭、汽車防盜器等。

客戶群囊括全球主要中心車廠，包括FORD、TOYOTA、NISSAN、HONDA、SUZUKI、YAMAHA等，其中，車用防盜系統、倒車輔助系統已成為國內外主要供應商。

至於格斯科技則為鋰電池新創團隊，專注於各式新穎材料與電池的開發應用，並自2019年底跨入電動車與儲能用電池模組的設計開發製造，董事長為張忠傑，設立日期為104年2月11日。

此外，格斯科技投資40億元、坐落於中壢工業區的台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，也在4月26日舉行啟用典禮，將主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統。

該工廠規劃今年第三季開始投產，產能將自每小時250兆瓦大幅成長，預估2024年第二季將達到每小時1吉瓦以上，每月可升生產50萬顆、年產能全開則可達600萬顆電池芯。