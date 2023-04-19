為吸引更多外資投入台灣資本市場，櫃買中心與凱基證券合作赴新加坡舉辦「2023台灣企業日」投資論壇，凱基證券總經理方維昌表示，本次論壇邀請了9家上櫃公司共同參與，進行了近70場的投資會議，吸引超過130位大型知名資產管理公司、保險公司及銀行等國際機構投資人參加，顯現本次論壇成功吸引海外機構法人對台灣資本市場的興趣。

方維昌於投資論壇致詞時表示，「2023台灣企業日」是自新冠疫情爆發後，凱基證券承蒙櫃買中心指導並協辦的第一場新加坡上櫃公司投資論壇，此次讓許多新加坡機構投資人，有機會能夠與台灣優質的上櫃公司進行充分溝通，因此期待未來能夠定期舉辦此類投資論壇，可以持續促進外資機構投資人能對台灣的優質上市櫃公司的認識，同時提高外資在台灣投資的活絡度。

本次投資論壇邀請台灣各產業的頂尖企業共同參與，包含大學光、雙鴻、力旺、譜瑞-KY、中美晶、新普、胡連、環球晶及精測等9家上櫃公司的總經理暨發言人出席，同時特別安排了上櫃公司與外資機構法人的直接面對面，藉由一對一會談方式，不僅能深入介紹與會公司的長期策略、產業基本面和投資願景，更增進外資法人對櫃買市場瞭解。

凱基證券成功舉辦本次新加坡投資論壇，不僅為海外機構投資人與台灣優質上櫃公司之間的投資合作打下了良好的基礎，也為未來台灣企業赴海外籌資活動奠定穩固的基礎。凱基證券將持續發揮亞太布局領先優勢，落實「以客戶為中心」及「值得信賴」的核心價值，成為台灣企業與外資機構投資人之間最佳的橋樑。