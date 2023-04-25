《平均地權條例》打炒房條款包括私法人不得購買住宅、限制預售屋轉單交易、檢舉獎金制度。

徐佳馨指出，縱然房價因種種因素已經盤整，不過平均地權條例修正案上路仍舊會產生三大影響。首先，是預售市場將以自用客戶為主結構，可預期在現今經濟狀況下，將出現蓋不出來的落跑建商，消費者要自求多福。

其次，不動產戰線更長，戰場更大。法規限制投資複雜度將大幅增加，受衝擊最大的高價住宅，在私法人不能持有後，將得搭配更多的財務規畫，這也促使資金轉往非主流產品，並可能衍生出新的規避方式造成意料之外的亂象。

其三，低價與利多兼具的區域，當資金潮水湧現，恐依舊是投機份子的心頭好。

縱然內政部日前透露將在都更危老合建分售、產權整合過程中，因實務所需的買賣移轉，納入免經許可範圍。業者購買劃定地區範圍的標的，也列為免經許可項目，例如配合中央或地方的重大建設，或是因地震、火災、水災、風災或其他重大事變遭受損壞，具有重建急迫性，也免經許可。

針對實務上許多「日常非平常」的交易，留下不少問號。例如，不動產市場上有不少登記為住宅，實際為商用的不動產標的，例如住宅區內店面，抑或老舊透天，限制私法人購置，除審核增加交易變數外，無形中也影響這些標的轉手性。此外，私法人持有住宅或是購置住宅樣態多元，並非全然為炒房，許多私法人購屋是為維持穩定性，避免因自然人持有，未來可能出現的產權紛爭，直接一刀切是否適當，外界頗多保留。