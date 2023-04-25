日本全日空航空公司（ANA）越南官網本月17日發生票價標錯的大烏龍，釋出大量標價有問題的機票，雅加達往返紐約商務艙竟然只要新台幣一萬多元、頭等艙才三萬多元，網友大肆搶購。全日空隔天表示考慮全數認賠獲網友讚聲，但今天（25日）在官網發布一紙公告，這些機票會全數取消並全額退費。這代表原本搶到便宜的好康全都不算數了。

全日空透過聲明表示，4 月 17 日，ANA 越南網站發生有關貨幣轉換的問題引發錯誤，導致部分消費者以標準票價的折扣金額購買某些機票，ANA越南官網一度為此暫時關閉以解決問題。

ANA指出，這項問題現已解決，主要問題出在Amadeus的票價報價系統技術錯誤有關。ANA對此一問題表示遺憾，並針對此一事件造成客戶不便深表歉意。

ANA對於發生上述錯誤的航班將取消所有行程並全額退款，公司會利用電子郵件通知每一位受影響的客戶，顧客無需負擔手續費。