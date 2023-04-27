南韓總統尹錫悅赴美訪問，對俄烏戰爭、南海甚至台海問題發表意見，引來俄方中方不滿。前駐紐西蘭代表介文汲27日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，過去在台海問題上，韓國一向不發言，他這是一個重大的政策的改變、明確的站隊。但中國大陸是韓國最大貿易夥伴，能採取經貿制裁的工具遠比美國還多，所謂「士大夫無私交」，尤其對外關係一定要保持情感中立，尹錫悅只應考慮韓國利益，不能把對美國的喜愛帶進來。

「我想兩個都被他惹毛了！沒有必要啊，你韓國沒有這個實力嘛！」介文汲表示，過去在台海問題上，韓國一向是不發言的，他這是一個重大的政策的改變、明確的站隊。而且他這裡面還談到南海的問題，還警告說不能用非法的方式在那邊活動。台海的問題因為更敏感，所以他的用語上還算是有節制，當然他沒有用台灣，他是說台灣海峽，那就是怎麼定義台灣海峽在國際法上的地位。他敢去碰，但碰的時候還是有所忌憚。

介文汲強調，韓國要在台海問題上插手的話，對韓國來講，可能未蒙其利先受其害，中國大陸是他最大的貿易夥伴。中國大陸手上能對韓國採取經貿制裁的工具，遠比美國還多。不管對俄烏戰爭或台海問題，其實尹錫悅可以不發表言論，「可是我覺得，他是受到美國的壓力！」

「他對美國，第一個，本身非常甜美，他非常喜歡美國這個文化。」介文汲指出，可是我們中國有一句古話「士大夫無私交」，什麼意思？你從事公務的時候，不能把個人的好惡帶進來，你今天做韓國總統，只能考慮韓國的國家利益，怎麼做對韓國有利，怎麼做對韓國不利，尤其對外關係，一定要保持情感的中立。從事公務都應該是情感中立，何況是從事外交。