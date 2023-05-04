日本放送協會（NHK）報導，岸田於台灣時間今天下午3時許在肯亞首都奈洛比的總統府與魯托（William Ruto）進行約1小時30分的會談。

鑑於中國對肯亞正擴大影響力，岸田在會談中說明「推動自由開放的印太計畫」，表示在2030年之前，將在官民合作下，對印度太平洋地區投資逾750億美元，以推動印太地區的成長。

岸田與魯托在會談時都同意基於法治的國際秩序的重要性，並針對合作推動自由開放的印太達成共識。此外，日本強調將非洲定位為「一同成長的夥伴」，雙方都同意將成立產業對話機制，針對新創企業、綠能領域等投資加速商務合作。

上一次日本首相訪問肯亞是2016年的安倍晉三。安倍當時提出「自由開放的印度太平洋」（FOIP）倡議。

日本朝日新聞報導，岸田與魯托今天舉行會談後，在聯合記者會上表示，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，與魯托在會談時確認了基於法治的國際秩序的重要性。

日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，19至21日將在廣島舉辦G7領袖高峰會。岸田今天記者會上表示，會將非洲的聲音確實傳達到廣島G7領袖高峰會來討論。

中國藉由在他國進行基礎建設，導致許多國家陷入債務危機，藉以加強對這些國家的影響力。

岸田表示，與魯托在會談時兩人都同意遵守國際標準、具透明且公正的開發金融是很重要的。肯亞是東非主要經濟據點，對於肯亞第2大城蒙巴薩（Mombasa）港基礎建設的整備等，日本允諾將持續提供協助。

岸田於4月29日啟程訪問非洲，依序訪問埃及、迦納、肯亞及莫三比克等國，並與這些國家領袖舉行會談，在返回日本途中順道訪問新加坡，與總理李顯龍會談。日媒報導，岸田此行最大目的，就是希望在對俄羅斯及中國立場趨於兩極的國際社會，拉攏至今採取中立的非洲各國。