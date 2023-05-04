法新社報導，濱臨印度洋的肯亞城鎮馬林迪（Malindi）上月發現集體墓穴，震驚這個基督徒占多數且信教虔誠的國家，109名受害者中，超過半數是兒童。自封牧師的瑪肯西（Paul Nthenge Mackenzie）被控煽惑信眾藉由餓死「和耶穌相見」。

專家繼1日對10具遺體進行屍檢後，昨天再對30名受害者的遺體驗屍，肯亞首席政府病理學家歐杜爾（Johansen Oduor）表示，餓死顯然是主要死因，但部分受害者似乎遭到謀殺。

歐杜爾說，全部40具屍體中，4具有窒息跡象，其中2具是童屍。

歐杜爾昨天深夜告訴媒體，第3具童屍頭部似乎遭到鈍物重擊。

第4具童屍則是窒息而死，他說：「我們可以清楚看到某人的勒痕，頸部骨頭斷裂。」

「我們確定這名兒童遭勒斃。」

這40具屍體中包括至少16名成人和18名孩童。此外，由於遺骸嚴重腐爛，有6具遺體的年齡無法判定。

歐杜爾說：「大多數受害者是餓死，我們（昨天）驗屍的屍體中20具有餓死的特徵。」

瑪肯西預計5日在肯亞第二大城蒙巴薩（Mombasa）出庭，警方聲請羈押他90天，以便對這起被稱為「沙卡赫拉森林大屠殺」（Shakahola forest massacre）的邪教害命事件進行調查。

瑪肯西和其他17名犯嫌將面臨恐怖主義罪名等指控。法新社看到的法庭文件顯示，瑪肯西被控謀殺、綁架、虐待兒童等罪名。

另一名富裕又高調的電視福音傳道人奧德羅（Ezekiel Odero）也面臨和同起案件有關的指控，4日將出庭。

奧德羅涉嫌犯下謀殺、協助自殺、綁架、使他人激進化、違反人道罪、虐待兒童、詐欺和洗錢等罪名。

檢方表示，有可信消息指沙卡赫拉森林挖出的遺體，跟奧德羅所屬「新生命祈禱教會」（New Life Prayer Centre and Church）幾名「無辜和脆弱信眾」之死有關。

曾任計程車司機卻搖身一變自封牧師的瑪肯西有激進行為的前科，之前還有多案在身，他如何能躲過執法部門，引發各界質疑。

這起駭人聽聞的邪教事件也讓肯亞總統魯托（William Ruto）誓言將介入國內的本土宗教運動，並聚焦過去對涉足犯罪的無良教會和邪教的監管不力進行改善。