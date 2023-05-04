香港明報報導，恒生指數成分股中，62檔漲，14檔下跌，0檔持平。中國平安漲7.73％，收報59.25港幣，是漲幅最大的成分股。潤啤跌4.81％，收報57.35港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股20檔漲，9檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是眾安在線，收報25.2港幣，漲6.33％。跌幅最大的是攜程，收報259.8港幣，跌3.28％。
恒生指數4日收漲249點，漲幅為1.27％，報19,948點，大盤成交金額1,052億港幣，日增58.94％，是4月25日以來最多。國企指數漲129點，漲幅為1.96％，報6,718點。恒生科技指數收報3,856點，漲0.55％。建行、阿里巴巴、工行貢獻恒指較多。騰訊、匯控、友邦拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成分股中，62檔漲，14檔下跌，0檔持平。中國平安漲7.73％，收報59.25港幣，是漲幅最大的成分股。潤啤跌4.81％，收報57.35港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股20檔漲，9檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是眾安在線，收報25.2港幣，漲6.33％。跌幅最大的是攜程，收報259.8港幣，跌3.28％。
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