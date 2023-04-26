巴菲特曾說：「人生就像雪球，重要的是要找到溼的雪和一道長長的山坡，自己必須是那團溼雪，最好邊走邊沾更多的雪。」這句話同樣詮釋了投資成功的核心，就是選好標的、持續投入。

台股是台灣人最熟悉的市場，據彭博資訊統計，台股擁有主要股市前段班的股息殖利率，並在全球供應鏈擁有一席之地，據金管會證期局統計，2022年上市企業稅前淨利為4.6兆元，為歷年次高，其中0050成分股占全體上市企業逾7成，領銜台股向上動能，也讓0050緊貼大盤表現亮眼。即便科技日新月異，主流趨勢更迭，長江後浪推前浪，0050投資人都不須自己選股，就能站在浪尖上，不會錯過台股主流趨勢。截至4月24日，台股定期定額戶數前20名個股全數都在0050成分股之列，0050成分股定期納入當時市值最大50檔企業，作為股王搖籃，0050本身績效表現自然不遜色。

0050的最大特色在於是純粹的市值型ETF，追蹤台股指標企業成長，資本利得表現很吸引人，2003年成立至2023年3月底，含息總報酬為528.5%，換算年化報酬率為9.9%，是台股ETF成立最久、規模最大者。若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約7.4年就能為投入本金翻倍。元大投信提醒，投資人應留意歷史績效不代表未來績效，個人投資成果會因進場持有時間不同，而與0050長期表現有所差異。

衍生自0050的元大台灣50正2(00631L)2014年成立，不到10年就從20元發行價追平0050價格。股價最高達152.45元（2022/1/18盤中），與0050最高價152.4元（2022/1/17盤中）相互輝映，近三年台股大幅震盪，00631L最新價格仍緊追0050，名列台股ETF價格最高一、二名。元大投信提醒，槓桿型ETF追蹤指數「單日」正向兩倍報酬，一旦看錯方向的損失會較原型ETF為大，且複利效果特性會使長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。