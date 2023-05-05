時序已來到5月，《科技紫微網》運勢專欄分享12星座5月的幸運日，其中金牛、巨蟹、獅子、天秤、射手、摩羯、水瓶座幸運日最多，高達5天，事業、愛情、財運能有良好的表現並且可獲得貴人幫助，其次是牡羊、雙子、處女、天蠍、雙魚座幸運日則有4天。
▍牡羊座
幸運日：1日、7日、12日、29日
1日：得財順利。
7日：異性緣旺，會有人來主動接近。
12日：工作井然有序完成的同時，還能為他人排解難題。
29日：與同事的配合相當有默契，能很出色的完成各項工作任務。
▍金牛座
幸運日：1日、16日、18日、20日、27日
1日：有得財機會，工作起來也感到輕鬆愉快。
16日：關心另一半，容易獲得對方更多愛的回饋。
18日：靈感湧現，工作效率高，容易受到主管的讚賞。
20日：適合投資理財的好日子，千萬別錯過。
27日：魅力散發，與異性特別有緣。
▍雙子座
幸運日：1日、3日、4日、14日
1日：事半功倍的一天，笑容多一點就機會收到禮物或金錢。
3日：單身者將有不錯的異性緣，可多參加活動。
4日：財運旺，有付出三分得到七分的幸運，對於商務工作者影響較大。
14日：愛情運旺適合約會，單身者有機會遇到心儀對象。
▍巨蟹座
幸運日：2日、5日、7日、17日、28日
2日：正財運大於偏財運，一分耕耘三分收穫。
5日：人際關係順利進展，戀情有所升溫。
7日：衝勁十足，趁著今日把棘手事件處理完成。
17日：事情能順利完成，也有出風頭機會，容易受到賞識。
28日：小投資，大收穫。在生意上會得到貴人幫助。
▍獅子座
幸運日：13日、19日、26日、29日、30日
13日：輕鬆得財不用花費太多心力就有收穫。
19日：愛情甜蜜，單身者將遇到追求者。
26日：處理工作難題的能力漸漸提高，與他人合作逐漸變得有默契。
29日：將有優異的工作表現，個人魅力散發的一天。
30日：有金錢入帳的機會，得財比預期的還要多。
▍處女座
幸運日：2日、5日、7日、16日
2日：賺錢機會多。
5日：有機會能發揮所長，而且容易得到同事協助。
7日：開發財源的好日子，只要積極的工作，也能得到應得的報酬。
16日：異性緣佳，單身者有機會遇到追求者。
▍天秤座
幸運日：9日、10日、20日、22日、28日
9日：遇到困難不妨找家人商量，將能迎刃而解。
10日：適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。
20日：容易有好消息，讓他們心情開朗，與朋友的互動也增多。
22日：有利於金錢運作。
28日：桃花運旺，特別容易引來異性目光。
▍天蠍座
幸運日：2日、18日、23日、28日
2日：與戀人感情甜蜜，彼此心靈相通。
18日：事業運不錯，但比較適合競爭型的工作，將可表現突出。
23日：得財不費力，很適合動腦賺錢。
28日：做事情有方向感，一旦明確目標，事務能井然有序的順利進行。
▍射手座
幸運日：3日、7日、12日、20日、21日
3日：能做出正確判斷，掌握重點來做事，效率高。
7日：有機會獲得重量級人物指點，對事業發展助益良多。
12日：賺錢機會多。
20日：有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得信賴。
21日：單身者有機會與心儀已久的異性，大膽表達愛意並且順利進展。
▍摩羯座
幸運日：10日、13日、14日、17日、27日
10日：異性緣旺，財運也不錯，可獲得小額的錢財。
13日：賺錢輕鬆，有機會得到禮物或金錢援助。
14日：有機會結識新朋友，拓展人脈。
17日：財運旺，有不錯的實力和競爭力，與人互動能發現不少商機。
27日：有金錢入帳機會，得財比預期的還要多。
▍水瓶座
幸運日：4日、11日、13日、14日、25日
4日：另一半帶給你驚喜，能有不錯的體驗。
11日：異性緣不錯，在活動中容易受到異性青睞。
13日：在忙碌中有所收穫。
14日：賺錢不費力，只要先前有所耕耘，今日則有所收穫。
25日：工作有機會展現自己，容易獲得同事、主管稱讚。
▍雙魚座
幸運日：3日、5日、11日、15日
3日：財運不錯，但需見好就收。
05日：容易受到主管關注，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。
11日：桃花運旺，可前往公共場合走走，將可遇到心儀對象。
15日：財運不錯，只要勇於開口多能心想事成。
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