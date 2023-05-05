時序已來到5月，《科技紫微網》運勢專欄分享12星座5月的幸運日，其中金牛、巨蟹、獅子、天秤、射手、摩羯、水瓶座幸運日最多，高達5天，事業、愛情、財運能有良好的表現並且可獲得貴人幫助，其次是牡羊、雙子、處女、天蠍、雙魚座幸運日則有4天。

▍牡羊座

幸運日：1日、7日、12日、29日

1日：得財順利。

7日：異性緣旺，會有人來主動接近。

12日：工作井然有序完成的同時，還能為他人排解難題。

29日：與同事的配合相當有默契，能很出色的完成各項工作任務。

▍金牛座

幸運日：1日、16日、18日、20日、27日

1日：有得財機會，工作起來也感到輕鬆愉快。

16日：關心另一半，容易獲得對方更多愛的回饋。

18日：靈感湧現，工作效率高，容易受到主管的讚賞。

20日：適合投資理財的好日子，千萬別錯過。

27日：魅力散發，與異性特別有緣。

▍雙子座

幸運日：1日、3日、4日、14日

1日：事半功倍的一天，笑容多一點就機會收到禮物或金錢。

3日：單身者將有不錯的異性緣，可多參加活動。

4日：財運旺，有付出三分得到七分的幸運，對於商務工作者影響較大。

14日：愛情運旺適合約會，單身者有機會遇到心儀對象。

▍巨蟹座

幸運日：2日、5日、7日、17日、28日

2日：正財運大於偏財運，一分耕耘三分收穫。

5日：人際關係順利進展，戀情有所升溫。

7日：衝勁十足，趁著今日把棘手事件處理完成。

17日：事情能順利完成，也有出風頭機會，容易受到賞識。

28日：小投資，大收穫。在生意上會得到貴人幫助。

▍獅子座

幸運日：13日、19日、26日、29日、30日

13日：輕鬆得財不用花費太多心力就有收穫。

19日：愛情甜蜜，單身者將遇到追求者。

26日：處理工作難題的能力漸漸提高，與他人合作逐漸變得有默契。

29日：將有優異的工作表現，個人魅力散發的一天。

30日：有金錢入帳的機會，得財比預期的還要多。

▍處女座

幸運日：2日、5日、7日、16日

2日：賺錢機會多。

5日：有機會能發揮所長，而且容易得到同事協助。

7日：開發財源的好日子，只要積極的工作，也能得到應得的報酬。

16日：異性緣佳，單身者有機會遇到追求者。

▍天秤座

幸運日：9日、10日、20日、22日、28日

9日：遇到困難不妨找家人商量，將能迎刃而解。

10日：適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。

20日：容易有好消息，讓他們心情開朗，與朋友的互動也增多。

22日：有利於金錢運作。

28日：桃花運旺，特別容易引來異性目光。

▍天蠍座

幸運日：2日、18日、23日、28日

2日：與戀人感情甜蜜，彼此心靈相通。

18日：事業運不錯，但比較適合競爭型的工作，將可表現突出。

23日：得財不費力，很適合動腦賺錢。

28日：做事情有方向感，一旦明確目標，事務能井然有序的順利進行。

▍射手座

幸運日：3日、7日、12日、20日、21日

3日：能做出正確判斷，掌握重點來做事，效率高。

7日：有機會獲得重量級人物指點，對事業發展助益良多。

12日：賺錢機會多。

20日：有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得信賴。

21日：單身者有機會與心儀已久的異性，大膽表達愛意並且順利進展。

▍摩羯座

幸運日：10日、13日、14日、17日、27日

10日：異性緣旺，財運也不錯，可獲得小額的錢財。

13日：賺錢輕鬆，有機會得到禮物或金錢援助。

14日：有機會結識新朋友，拓展人脈。

17日：財運旺，有不錯的實力和競爭力，與人互動能發現不少商機。

27日：有金錢入帳機會，得財比預期的還要多。

▍水瓶座

幸運日：4日、11日、13日、14日、25日

4日：另一半帶給你驚喜，能有不錯的體驗。

11日：異性緣不錯，在活動中容易受到異性青睞。

13日：在忙碌中有所收穫。

14日：賺錢不費力，只要先前有所耕耘，今日則有所收穫。

25日：工作有機會展現自己，容易獲得同事、主管稱讚。

▍雙魚座

幸運日：3日、5日、11日、15日

3日：財運不錯，但需見好就收。

05日：容易受到主管關注，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

11日：桃花運旺，可前往公共場合走走，將可遇到心儀對象。

15日：財運不錯，只要勇於開口多能心想事成。