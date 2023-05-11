南韓大廠三星視台積電為頭號競爭對手，高層揚言晶片製程技術將在未來5年內超越台積電。根據韓媒報導，台積電正在逐漸減少資本支出，南韓業界人士認為這似乎給了三星一個大好的機會。

南韓經濟日報報導，台積電日前在董事會上正式核准本季3.661億美元的資本支出費用，這個數字與上一季台積電董事會核准的69.595億美元，及以35億美元增資100%持股的子公司TSMC Arizona等費用總和相比低了很多。

報導指出，雖然台積電維持先前宣布的2023年全年資本支出320億~360億美元的數字，但此金額比2022年的363億美元資本支出低，南韓市場人士更說，台積電可能將資本支出金額進一步縮減到280億美元。

報導認為，雖然台積電2023年的資本支出比三星晶圓代工部門的資本支出約70~110 億美元翻倍，但在三星持續投資半導體產業情況下，給了正在追趕台積電的三星一個大好機會。

三星設備解決方案（DS）部門主管慶桂顯（Kye Hyun Kyung）日前在南韓科學技術院（KAIST）的演講上表示，目前三星的晶圓代工技術落後台積電，4奈米落後2年、3奈米落後3年，但等到2奈米情勢就可能逆轉，三星憑著在3奈米就已經導入GAA技術的優勢，能在5年內超越台積電。