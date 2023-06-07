國產建材往近年積極佈局科技行控、創新研發、擴廠通路優勢，撐起全台龐大建設需求，以大台南地區為例，自從台南市升格以來，累計產業投資金額約達2.2兆元，其中南科投資額中有9成來自半導體產業，國產建材實業台南廠，獲得內政部首張綠混凝土認證，同時導入國產建材集團創新的碳礦化混凝土科技，與加拿大商Carbon Cure合作，擁有高度碳競爭力優勢，往北可支援新市廠，供應南科園區、台南科技工業區等台商回流建廠需求，未來仁德廠加入營運後，可擴大混凝土產能，與台南、新市等廠區相互支援，形成強大的區域聯防競爭力。

日前總統主持正式開幕的台灣首座台北榮總重粒子癌症治療中心，即由國產建材實業獨家供應高端巨積混凝土，該案更讓國產建材創下連續三屆雙年度獲得「混凝土工程優良獎」。

國產指出，今年下半年隨著仁德廠陸續加入營運，無論設施產能與未來碳商機，都優於業界，將合力搶攻沙崙智慧綠能科學城、台南高鐵特區、以及平實重劃區等大台南建設商機。