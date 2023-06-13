英業達今天舉行股東會進行董監事改選，本屆候選人提名名單董事:卓桐華、葉國一、溫世智、李詩欽、張景嵩、葉力誠；獨董名單:張昌邦、陳瑞隆、魏啟林。

該屆董事會下午將推選新任董事長，市場盛傳將可能由英業達創辦人葉國一次子葉力誠擔任。

英業達今早股價觸及40.2元，逼近漲停價，創2001年4月以來新高。

英業達董事長卓桐華表示，筆型電腦產品111年下半年受到品牌客戶庫存調整影響需求，但英業達在新機種開發及電競筆電產品成長挹注之下，營收較去年同期略減5%；伺服器產品受惠於大型資料中心客戶成長力道強勁，雖有供應鏈缺料干擾，但營收仍較去年同期成長近18%；裝置產品則擺脫前一年低潮，在新產品加持下，營收有新台幣350億餘的貢獻。

在地緣政治的風險因應上，英業達在歐洲捷克、美洲墨西哥地區仍持續擴充產能，子公司英華達則在東南亞同步擴大佈局，以強化智慧製造，滿足客戶需求。

在新技術的應用上，英業達聯袂英特爾與微軟邁進5G Next Lab，提供AI整合之5G連接解決方案，建立在世界級的晶片和領先業界的核心網路軟體之上，適用於各種智慧場景之應用，例如智慧工廠、智慧家庭、智慧醫療和智慧交通、以推動次世代之產業創新。

至於在新興事業發展上，則聚焦於車載產品運用、5G相關整合產品導入、智慧醫療、雲端健康管理及精準醫學等領域，目前已推出多項產品及解決方案，並成功推展到海內外市場。