茂迪今年Q1成績超乎預期，Q2受出貨自家案場及客戶工程延宕，表現不如預期，但谷底已過，今年目標不變，仍將較去年成長。

在產品面，茂迪TOPCon電池效率持續突破，模組轉換效率已達22.5%，領先同業超過6%，且出貨比重持續增加。在現有基礎上，即將投資更大尺寸M10的TOPCon產線，預估明年Q1左右可全面量產。

茂迪積極、持續開拓國內太陽能系統，尤其是室內漁電共生。曾永輝表示，我們不僅採用下世代N型技術在室內漁電共生案場，讓發電效益最大化，更培養室內養殖團隊，讓無毒、零碳的綠色水產品成為未來公司增長的一部份。

茂迪不僅關注國內市場，也重視國際市場的開拓，茂迪總經理葉正賢上周參加2023年德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會，他表示：「淨零」已是全球共識，此次參觀人數很多，但重點是在電池芯及儲能系統上；整體而言，因為材料價格走跌，市場有點進入觀望期，交易有點停滯，但後市可能爆發的需求將「非常可觀」。