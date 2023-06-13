CMC Markets股價在周二早盤大跌5.1%，暫報160.9英鎊。

市場經歷去年俄烏戰爭和新冠疫情的高度波動性之後，目前出現和緩，該交易平台也艱困地面對客戶交易低迷的情形。

由於英鎊的弱勢，該公司也在應對較高成本的問題；該公司預計其投資計畫將多增加2.40億英鎊(約3.0億美元)的費用。

財務長Euan Marshall說：「我們確實看到2024財年的獲利率，相較於歷史成就，是走在較低的水準，但是隨著我們的措施，營收開始產生，獲利率將在2025財年開始增長」。

該公司提議派發總股息7.40便士，為年減40%。

Marshall補充說，投資人對英國股市的興趣減弱，對美國股市的興趣增強。英國和愛爾蘭地區的活躍客戶數減少了10%。

該券商經紀公司表示，短期而言，該公司的潛力仍具有較多的挑戰。

CMC Markets說，在截至3月底的2023財年裡，活躍交易客戶數量下降9%，至5.8737萬人；而本財年前兩個半月，活躍客戶數量下降15%至20%。