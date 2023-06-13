開元食品長期關注國內餐飲業的創新共好發展，藉由主辦「開元大師講堂」，邀請國內外知名大師主講，並同時廣邀餐飲業者參與，直接與大師交流互動，共同激盪出各種產業的火花。6月場次力邀國立高雄餐旅大學西餐廚藝系主任陳寬定教授擔任講師，分享2023年最新餐飲趨勢，並傳授精緻料理應用的成功關鍵，講堂上陳寬定教授演示夏季最新創意美食的技巧，讓近百位出席大師講堂的餐飲業者瞭解五星級料理創作的精華。

6月開元大師講堂，陳寬定教授親自設計多款符合夏季意涵的創意料理，像是經典的「田園沙拉佐胡麻醬」，選用光源農場貝比生菜，再與特製開元胡麻醬作搭配，呈現出夏季獨道的爽脆口感，只要生菜原料新鮮就能掌握住消費者的喜愛；正統西式套餐(Set Menu)中的湯品，要如何呼應夏季主題，陳教授便設計出另一道「燕麥奶番茄濃湯」，先抓緊最近植物奶應用的話題熱潮，使用戀職人與愛之味雙品牌合作的「咖啡師燕麥奶」為基底，搭配開元嚴選培根、洋蔥、紅蘿蔔拌炒出香氣後，加入可芮莎蕃茄丁進行文火燉煮，讓蕃茄濃湯的口感更加層次鮮明，適合夏天時的味蕾，還有多項料理創作都讓與會業者收穫滿滿。

陳寬定教授親自分享多年五星級飯店執掌經驗表示：料理，必須⽤愛調味，這句話是我從事餐飲多年來的⼼得，堅持⾃⼰對「專業」的態度，每⼀個細節都必須嚴格把關，像是對於食材的堅持、對供應商夥伴的挑剔等，都是展現出細膩與完美的關鍵；陳教授進一步分享：開元食品是我合作很久的夥伴，從主持五星級飯店時期就長期合作，開元致⼒於提供⾼品質且符合市場潮流的食材，並且有嚴格的食品安全把關，甚⾄對於未來產業⼈才培育都非常⽤⼼投入，這麼多年來我始終相信，與專業理念⼀致的夥伴合作，才能持續創造出美味與驚喜；樂見開元食品搭建這樣的產學交流平台，無私的為產業與學術界做出貢獻。

開元食品「大師講堂」已經建構了一個產學平台，讓學術上的專業知識、國際趨勢、系統性技術不只存在於校園，而是走入市場、走進產業，讓台灣餐飲業者能獲得更多助益，並且把第一線產業現況也回饋給學校，成為一個知識能量交流的正向循環；未來，開元食品將繼續舉辦大師講堂，邀請業界夥伴共同交流成長，為臺灣餐飲文化帶動更多精彩的創新流行。