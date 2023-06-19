多數人對泥匠師傅的刻板印象是需要搬水泥、扛重物，高勞動且高危險性的職業。但對於鄭志鴻而言，無論是混水泥沙漿、泥作打底、粉光等，都需要精密的測量、計算，以及高度的技術，泥匠師傅並非大眾口中的「水泥工」，而是重視傳統技術的工藝師。【永慶公益線上講座】邀請台灣藝術泥作職人鄭志鴻開講，以《我扛得起水泥，扛得住人生》為題，帶大眾認識水泥師傅工藝技能和價值，是怎麼從水泥學徒晉升到工藝創作境界的水泥哲學家，讓大眾顛覆傳統水泥產業的想像。

鄭志鴻出生在傳統泥作世家，從事水泥工作近30年。從國中畢業便踏入工地工作，在部落格盛興時代，撰寫關於水泥的基本工法與內容，讓大眾能更加了解水泥工法，隨後社群平台興起，創立粉絲專頁與社團，將不斷將學習到的水泥新知分享給大眾，甚至在國外舉行講座積極與國際水泥師匠們交流，分享台灣水泥工程技術，並且將水泥轉型成藝術新美學，開設水泥鏝抹作畫的課程，打破世人對水泥的既定印象。

【永慶公益線上講座】邀請台灣藝術泥作職人鄭志鴻開講，以《我扛得起水泥，扛得住人生》為題，是如何從水泥學徒到師匠，再轉型為藝術泥作職人的心路歷程，在水泥工作中領悟到人生學習態度、尊嚴價值觀和信念傳承分享給社會大眾，認為泥作師匠們都是專業職人，發揮專業知識圓滿每位屋主的裝潢期望或是解決屋況的疑難雜症，期望大眾能拋開偏見，多認識水泥的職場工作。

鄭志鴻分享著作的書籍《我扛得起水泥，扛得住人生》，撰寫自己在的生涯故事，認為扛起50公斤的水泥是一件很帥的事，在這本書裡面，用簡單易懂的方式描述泥作師匠的工作內容、需要的能力與特質，另外也為自己開啟新的人生，將水泥砂漿變成顏料，把牆壁當畫布進行藝術創作，轉型為藝術泥作畫家，開設水泥繪畫教學，讓大眾打破水泥既有思想的框架。

台灣藝術泥作職人鄭志鴻認為擁有正確的工作態度，每個行業都可以出狀元，期望大眾更加理解水泥產業的現況，有興趣的朋友歡迎6/19(一)晚上8點半至好房網YouTube平台免費線上收看。

鄭志鴻分享如何轉型為藝術泥作畫家，將水泥砂漿變成顏料，把牆壁當畫布進行藝術創作，打破大眾對水泥既有思想的框架。(圖片鄭志鴻提供)

《我扛得起水泥，扛得住人生》

主講人：水泥工阿鴻(鄭志鴻)—工地裡的水泥哲學家

講座時間：2023.06.19 (一)20:30

講座網址：https://youtu.be/8hkkI2HxEhk

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