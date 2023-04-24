在Netflix平台好評韓劇《非常律師禹英禑》，探討泛自閉症障礙人士在社會上受到不正確認知，為了讓更多人理解到自閉症類群障礙（Autism Spectrum Disorder, ASD）的樣貌，【永慶公益線上講座】邀請《原來我有自閉症》作者鍾昀芝，以自身的經歷分享究竟什麼是自閉症，是如何在成年後才察覺到患有自閉症，讓社會大眾更能認識自閉症症狀。

鍾昀芝畢業於倫敦藝術大學中央聖馬丁藝術與設計學院產品設計系，對於各種跟藝術有關的領域都很有興趣，包含畫畫、音樂、舞蹈。從小的成長經歷中，發現自己有社交障礙的性格，與他人交談都需要事先大量練習，才能像正常人一樣與他人自然互動！在31歲時，鍾昀芝被醫師診斷出有自閉症類群障礙症，這才開始深入了解關於自閉症的光譜，並於2023年出版《原來我有自閉症》書籍，讓大眾更認識自閉症人士的實際生活樣貌，期望大眾能改變與患者相處之道。

【永慶公益線上講座】邀請作家鍾昀芝開講，以《原來我有自閉症》為題，講解關於自閉症的症狀與類型，分享這類的人怎麼想、有什麼感受，同時也分享自我面對31歲才診斷出自閉症類群障礙症，產生對於症狀的諸多疑惑，是如何透過書籍、心理諮商以及家人間互相陪伴，找出生命中的答案，期望能為大眾解開關於自閉症患者的刻板印象。

鍾昀芝分享著作的書籍《原來我有自閉症》親自撰寫自我的自閉症症狀，在調查自閉症的研究過程中，發現自閉症其實有多種樣貌，有些患有自閉症類群的人，外表看起來就跟常人一般，語言能力正常也能自理生活，最大的差別是在於他們看待世界的方式與一般人有不同想法，希望透過此書，讓大眾了解到自閉症類群障礙的真實樣貌，並能多關懷身邊類似族群。

想知道更多自閉症的多種樣貌，作家鍾昀芝以自我的經歷分享探索自閉症的歷程，希望大眾能拋開對於自閉症的刻板印象，來認識自閉症患者的眼中世界，4/24(一)晚上8點半至好房網YouTube平台免費線上收看。

作家鍾昀芝以自我的經歷分享探索自閉症的歷程，希望大眾能拋開對於自閉症的刻板印象，來認識自閉症患者的眼中世界。(圖/永慶房屋提供)

《原來我有自閉症》

主講人：作家鍾昀芝

講座時間：2023.04.24 (一)20:30

講座網址：https://www.youtube.com/watch?v=qhEO3Gjlx7Y

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