韓國演藝界盛事「第59屆百想藝術大賞」將在28日登場，由申東燁、朴寶劍、裴秀智擔任主持人，電視部門最高榮耀「大賞」頒給《非常律師禹英禑》朴恩斌，現年30歲的她，也是該獎項的最年幼得獎者，她上台領獎時謙虛直呼「有那麼多優秀的人在，還給了我獎，大概是因為很多人喜愛這部劇吧，如果沒有大家的話我應該也不會在這」，還一度激動到忍不住暫停先拭淚，並說「不好意思，我沒料到自己會得獎」。

朴恩斌一度激動到忍不住暫停先拭淚。（摘自TikTok）

劇中飾演朴恩斌好閨密「董格拉米」的朱玄英也淚流滿面。（摘自TikTok）

朴恩斌5歲就以童星的身分出道，這次她在劇中飾演具有自閉症類群障礙（ASD）的「禹英禑」，除了流暢背出法律條文和角色熱愛的鯨魚知識外，還特地轉換講話聲線、改變走路姿勢，引導觀眾走入弱勢族群世界，她今也坦言「其實我花了很多時間才下定決心要演禹英禑，很擔心自己會演不好，會帶給自閉症者傷害」，最後她也提到「我1996年時就入行了，很開心能夠獲得肯定，也謝謝爸爸媽媽還有全世界的BINGO（官方粉絲名），我會朝著全新的方向邁進」。另外，電影部門「大賞」則頒給湯唯主演《分手的決心》。