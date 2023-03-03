韓國藝人李昇基與演員李多寅即將在4月7日舉行婚禮，日前公布婚禮主持人卻未見恩師姜鎬童的身影，讓外界紛紛好奇背後的原因，而擔任婚禮總召的藝人孫志昌對此回應了。此外，李昇基的結婚爭議，更讓他丟了多年的代言，甚至用「鉅額捐款、搭經濟艙」來挽回形象，讓眾人看了也搖頭。

李昇基與李多寅將在下個月舉行婚禮，出道多年的他，自然也培養許多好人緣，更邀請不少大咖蒞臨，包含擔任主持人的「國民MC」劉在錫、「綜藝大神」李壽根，以及演唱祝歌的歌手李笛。但此一名單公布後，網友未見與李昇基有深厚情感的姜鎬童，讓外界也相當好奇未出席的原因。

擔任總召的孫志昌接受訪問時則坦言，其實李昇基有邀請姜鎬童擔任婚禮主持人，但姜鎬童以「會不好意思」為由拒絕了，不過他仍會到場祝賀；孫志昌也透露，婚禮屆時不會有主婚人，但會有許多朋友以不同的方式給予他們祝福。

然而，有不少人認為姜鎬童是為了避免被李昇基的婚事牽連，才拒絕主持，因為連未曾有負面評論的劉在錫，也在接下婚禮的主持棒後遭到批評。

此外，李多寅一家的負面新聞也使李昇基的形象急遽下滑，近期更反映在代言工作上，從2009年就由李昇基代言的KB金融集團，就傳出撤換新代言人為《非常律師禹英禑》女主角朴恩斌，等同間接承認李昇基多年來「國民弟弟」、「正直青年」的形象已全毀。他日前接受韓國《GQ》訪問時則自誇，稱自己捐了50億元韓幣（約新台幣1.28億元）做公益，搭飛機時仍選擇經濟艙，雖然挽回了一點正面印象，但這也讓韓國民眾看傻眼，紛紛對他說：「別洗白了」。