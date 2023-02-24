韓星李昇基月初在IG透過手寫信宣布與演員李多寅結婚，並在4月7日舉行婚禮，日前也公布婚禮主持人將由韓國「國民MC」劉在錫擔任，祝歌則邀請知名歌手李笛演唱，超大咖名單備受韓網討論。

李昇基曾在多年前參與劉在錫主持的節目《X-Man》，2019年加入主持《Busted！明星來解謎》第二季及第三季，與劉在錫有長期的合作關係，更曾表示對方是很好的前輩，如今劉在錫答應擔任婚禮主持人，不難看出兩人私下有非常好的交情。

此外，祝歌則由李笛演唱，李笛曾創作許多膾炙人口的抒情歌，也經常於綜藝節目亮相，好人緣的他曾獲邀在許多名人婚禮上獻唱，想必這次能為李昇基及李多寅帶來滿滿的祝福。

不過，李昇基與知名主持人姜鎬童也長期合作過，更在節目中展現深厚的情誼，因此名單公布後，讓網友都覺得意外，紛紛表示「怎麼不是姜鎬童？」、「會不會姜鎬童是證婚人？」、「我也馬上想到姜，原來大家都想的一樣」、「鎬童會哭吧」