近日南韓知名男星李昇基，宣布與交往2年左右的女星李多寅即將結婚後，曾吸引未來的大姨子，也就是李多寅的親姊李侑菲出面恭賀，卻意外遭到眾人攻擊，而她過去曾與BTS柾國的熱戀緋聞也再度被挖出，並在網路上瘋狂轉發，眾人皆認為兩人應該還在一起，而前娛樂記者李鎮浩也在個人的YouTube頻道上深度探討此事，再度引發熱議。

前娛樂記者李鎮浩近日在個人的YouTube頻道上，上傳了一段有關於李侑菲與BTS柾國緋聞的影片，他透露自己從2年前開始就針對此事進行採訪與蒐證，透過各種關係確定了兩人曾經交往過的事實，他們身邊的關係人士也證實了該消息，「兩人直到去年5月為止都是戀人關係」，但無法確定他們在2022年5月後是否還有持續交往。

另外，李鎮浩還在影片中展示各項證據，透露李侑菲一家都是信奉佛教，與佛教文化團體「Kumuda」有著很深的關係，她甚至還是內部的執行董事，而原本沒有信教的柾國，不僅為了她信教，也會開始捐款奉獻，並得到「의담」這樣的法號，兩人手中也掛有同一串佛珠，與李昇基、李多寅同款，可見兩人關係匪淺。

不僅如此，柾國先前也曾傳出在網路上購買香奈兒名牌包送給李侑菲，因為當時柾國不但被發現使用自己的帳號登入撰寫購買心得，李侑菲事後也曾曬出同一款包包；兩人在2022年11月也疑似在同時間出現在濟州島遊玩，雖沒拍到兩人同框的照片，但這些證據都一再證明兩人曾交往的關係。不過，截至目前為止，雙方經紀公司都沒有為此作出回應，卻在網路上成功引發話題。