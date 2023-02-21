在2月1日至20日期間，雖然汽車產品大增56.6%，車用零組件也成長22.5%，但韓國整體出口還是減少2.3%，主要是電腦周邊商品暴減55.5%，晶片也大跌43.9%所致。

同時，對最大貿易夥伴中國大陸出口減少22.7%，跟元月相比差不多，沒有坐上季節性旺季這班順風車。在全世界景氣不明朗之下，韓國經濟成長仰賴的出口，也顯得意興闌珊。

過兩天，韓國央行舉行過既定會議後，也將公布最新政策利率決策結果。專家學者預估，韓國目前經濟看起來似乎沒有多好，故利率應該會繼續維持在3.5%，暫時不會動。

受到貿易持續惡化衝擊，韓國上季竟出現兩年多來首見的經濟衰退。此波升息周期已大升300個基本點，相當於3%的韓國央行，這次還要不要調升利率，也得將出口減少、能源價格大漲以及當地房市萎靡等問題，一併納入考量。

日前公布數據中，韓國2月初的貿易逆差一度高達60億美元，元月同期則是100 億美元。上個月，韓國貿易赤字曾創單月歷史新高。韓國政府預估，可能要等到2023下半年，出口才有反彈契機。