韓國國防部發言人全河奎27日在例行記者會上表示，援助烏克蘭武器需從政府層面進行考量。

根據韓聯社報導，全河奎表示，韓國不向烏克蘭提供武器援助的立場保持不變，但韓國正積極推進對烏提供包括戰後重建在內的人道主義援助。他認為，武器援助需從政府層面考慮。

烏克蘭總統澤倫斯基24日就北約（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）請求韓方軍援烏一事表示，韓方的武器援助將帶來積極影響，烏方正研討邀請韓國領袖訪烏等計劃。