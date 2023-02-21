影片曝光！國軍「實戰化新式射擊」 役男未來訓練很「硬斗」（軍聞社提供）

為了因應未來作戰需求改變，國軍積極推動官兵「實戰化射擊訓練」，未來所有官兵，將律定在1分45秒內，完成臥、跪、立多元化射擊方式，完成目標瞄準與擊發、更換彈匣、故障排除、目標轉移及多重目標射擊等項目。陸軍今天特別在楊梅高山頂營區靶場進行示範，雖然僅有一分半多鐘，但官兵在跑步後氣喘吁吁進行射擊，確實有不少難度。

軍方表示，傳統步槍射擊訓練多為定距、定向、單一目標及姿勢，訓練較缺乏變化，難以應付複雜作戰環境，遂由步兵訓練指揮部參據近期國際軍事衝突及防衛作戰需求，針對現行訓練方式實施研改，其與過往差異在於，將原單一臥射姿勢6發射擊，調整採臥、跪、立多元化射擊方式，限時完成目標瞄準與擊發、更換彈匣、故障排除、目標轉移及多重目標射擊等項目，透過躍進後射擊，對於官兵心肺功能及射擊穩定度有相當程度要求，並以系統化訓練養成肌肉記憶，逐次強化射擊節奏與穩定性。

國軍「實戰化新式射擊」跪姿射擊。(軍聞社提供)

國軍「實戰化新式射擊」立姿射擊。(軍聞社提供)

同時考量各部隊屬性及戰時任務，所需射擊能力差異，制定不同訓練方式，使各部隊未來無論是在短、中、長距離射擊，以及灘岸、城鎮、叢林作戰皆能應對，有效提升單兵步槍射擊能力，以支持各項戰術作為，達成殲敵致勝之目的。

第三作戰區表示，為符實戰化訓練，貫徹國防部射擊訓練政策指導與目標，依民國111年5月25日國軍地面部隊建制武器實戰化射擊訓練示範，統一訓練要求與標準，以此奠定基礎，提升部隊整體戰力。

國軍「實戰化新式射擊」臥姿射擊。(軍聞社提供)

自實戰化射擊訓練推行後，已陸續完成師資擴訓，藉由射擊障礙板結合姿勢變換，對多種目標實施射擊，俾達「人槍合一」訓練目標，同時廣泛培訓實戰化射擊師資，持續精進射擊成效，以加強實戰化射擊能力。

第三作戰區強調「部隊訓練沒有捷徑」，官兵秉持「實事求是、精益求精」精神，時刻堅守崗位，戮力戰訓本務；而實戰化射擊將訓場透由模擬作戰景況，持續提升訓測效能與質量，使每位官兵不分兵科、層級，都能具備實戰化射擊技能，掌握各項射擊技巧，構建快速反應打擊能量，完備「自己國家自己救」的堅定信念。