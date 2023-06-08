皇家特許測量師學會(RICS)對新買家詢價的測量指數上升到-18，高於四月的-34。

RICS測量的已同意銷售指數在五月為-7，表現高於四月的-18。

關於買家看漲或看跌的指數，在五月上升到-30，高於四月的-39。

然而分析師們預期住宅市場將再一次放緩，因為市場上預期，英國央行的利率在今年稍晚會達到5.5%的峰值，將對房市產生抑制效果。

RICS經濟學家Tarrant Parsons說，烏雲正在壟罩，英國居高不下的通膨，可能會破壞經濟活動的改善。

英國房市在今年稍早出現復甦，但近期的跡象顯示，房市動能會再度減弱。

自2021年末以來，英國央行已連續12次上調借貸成本，預計該行將於6月22日再次上調銀行利率至4.75%，以將通膨率壓低到2%的目標水準。

包括Halifax和英房屋抵押貸款協會(Nationwide Building Society)在內的一些抵押貸款發放機構，都已提高了固定抵押貸款利率，以應對金融市場借款成本的上升。