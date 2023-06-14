德國聯邦統計局稱，五月的數據為自2020年7月以來最大的年減幅度，當時由於新冠議情爆發，導致出現經濟的扭曲。
與前一個月相比，躉售物價為降低1.1%。
隨著批發價格壓力的下降，德國通膨持續獲得緩解。批發商是製造商和終端客戶之間的連結，而價格變化通常會延遲地傳遞到消費者。
周二公布的數據也顯示，德國調和於歐盟標準的通膨率在五月為年增6.3%，稍低於預期，並為俄羅斯入侵烏克蘭以來的最低水準。
5月批發價下降的最主要原因，是礦物油產品價格出現年減22.7%。
根據周三公布的數據顯示，德國五月躉售(批發)物價為年減2.6%，為近三年來最大減幅。該數據顯示出，德國的通膨問題持續出現緩解。
德國聯邦統計局稱，五月的數據為自2020年7月以來最大的年減幅度，當時由於新冠議情爆發，導致出現經濟的扭曲。
與前一個月相比，躉售物價為降低1.1%。
隨著批發價格壓力的下降，德國通膨持續獲得緩解。批發商是製造商和終端客戶之間的連結，而價格變化通常會延遲地傳遞到消費者。
周二公布的數據也顯示，德國調和於歐盟標準的通膨率在五月為年增6.3%，稍低於預期，並為俄羅斯入侵烏克蘭以來的最低水準。
5月批發價下降的最主要原因，是礦物油產品價格出現年減22.7%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。