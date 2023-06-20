周一泛歐Stoxx 600指數收盤下跌4.76點或1.02%，為462.04點。德國DAX指數在前一交易日創歷史新高之後，周一下跌1.0%。

由於美股周一休市，歐股周一交易顯得淡薄。

實驗室用品製造商Sartorius在下調2023年營收和獲利預測之後，股價大跌15.7%，報249歐元。

瑞典醫療設備商潔定(Getinge)大跌16.2%，至211.8瑞典克朗；稍早該公司稱，將面臨更多品質和供應鏈問題，這將影響公司第二季獲利，還將影響2023年剩餘時間的表現。

美國和中國高層同意穩定緊張關係，避免衝突爆發，但雙方未取得任何重大突破。

據路透一項調查，外界預計中國將在周二下調重要的貸款基準，所有參與調查者都預測，人行會下調一年期貸款主要利率(LPR)和五年期貸款利率，將為近十個月來首見的此類寬鬆政策。

Jefferies策略師們在一份簡報中說，中國相關市場對於最新的寬鬆政策缺乏正面的反應。問題在於未來是否會出現更激進的刺激措施。

業務與中國關聯較多的奢侈品公司，LVMH集團下跌1.8%，報853歐元。礦業股指數也跌2.2%。

德國的MTU航空引擎(MTU Aero Engines)在上調今年獲利財測之後股價升4.2%，至236歐元。歐洲的航太股指數也升0.4%。

空中巴士在宣布有史以來最大一筆飛機交易之後，股價升0.23%，報131.5歐元；印度廉航公司IndiGo稍早宣布，向空巴購買500架窄體客機。

投資人正等待鮑爾在周三和周四的證詞，以獲取美國貨幣政策的進一步線索。與此同時，預計英國、挪威、瑞士都將在本周升息。