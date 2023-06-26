該聯貸案將日正食品永續指標納入聯貸條件，並給予相應的利率減碼，以鼓勵顧客達成ESG(環境、社會、公司治理)目標，是日正食品聯貸案首度連結ESG指標，為企業永續挹注更多動能。

此次聯貸資金用途主要係用於償還既有金融負債、購置機械設備暨充實中期營運資金，日正食品成立迄今逾30年，為全台首創將食品雜糧小包裝化之公司，公司秉持「太陽底下，應該正正當當的做事」之信念，以「日正」品牌行銷全台5000個以上之通路，並外銷至五大洲，建立小包裝雜糧穀類與粉類的領導品牌地位。且為了提供更優質的產品，不斷引進最新製程及導入蚓魚菜共生系統，透過水資源再利用，達成零汙染、零排放、零廢棄循環綠色經濟模式，並獲得2021年由專業媒體(食力foodNEXT)舉辦之食創獎、哈佛商業評論舉辦之數位轉型鼎革獎，以及2022年由遠見雜誌舉辦之CSR暨ESG企業社會責任獎，持續致力成為天然、便利、健康的雜糧食品專業提供者。