美國政府消息人士指出，經過數周內部討論後，拜登政府可望跟進英國，向烏克蘭提供貧鈾裝甲彈（depleted-uranium ammunition）。今年3月，美國曾明確表示不會將含有貧鈾的彈藥交給烏克蘭。
《華爾街日報》13日引述不具名的華府高層官員，指這批彈藥應該能順利通過批准。報導指出，美國國防部先前曾提議為艾布蘭（Abrams）坦克裝備貧鈾彈，這種砲彈以高速發射，能從遠處穿透俄羅斯坦克的正面裝甲。不過這項提議引發部分官員的擔憂，認為貧鈾彈可能造成健康和環境風險，提供這種武器將招致外界對美國的批評。
今年稍早英國已將配備貧鈾彈的挑戰者2主戰坦克送往烏克蘭戰場，引起普丁強烈譴責，指控西方國家供應「含核武器」，威脅採取對等回應。美國則在1月同意提供31輛艾布蘭坦克援烏，但始終未決定裝備哪一種砲彈；國防部表示，坦克估計秋天前可送達烏克蘭，目前烏軍正在德國學習駕駛、維修等相關技能。
「到目前為止，坦克對坦克的戰鬥在這場戰爭中似乎不常見，」美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）高級國防分析師鮑斯頓（Scott Boston）說。「但是當它發生時，我們希望烏克蘭能贏。」
烏克蘭總統澤倫斯基上周六（10日）證實，烏軍地面部隊已經展開反攻行動，烏方官員12日宣稱已從敵軍手中收復了7個村莊。俄羅斯則否認烏軍取得任何進展。
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