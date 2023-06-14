美國政府消息人士指出，經過數周內部討論後，拜登政府可望跟進英國，向烏克蘭提供貧鈾裝甲彈（depleted-uranium ammunition）。今年3月，美國曾明確表示不會將含有貧鈾的彈藥交給烏克蘭。

《華爾街日報》13日引述不具名的華府高層官員，指這批彈藥應該能順利通過批准。報導指出，美國國防部先前曾提議為艾布蘭（Abrams）坦克裝備貧鈾彈，這種砲彈以高速發射，能從遠處穿透俄羅斯坦克的正面裝甲。不過這項提議引發部分官員的擔憂，認為貧鈾彈可能造成健康和環境風險，提供這種武器將招致外界對美國的批評。

美國艾布蘭（Abrams）坦克。（資料照／路透）

今年稍早英國已將配備貧鈾彈的挑戰者2主戰坦克送往烏克蘭戰場，引起普丁強烈譴責，指控西方國家供應「含核武器」，威脅採取對等回應。美國則在1月同意提供31輛艾布蘭坦克援烏，但始終未決定裝備哪一種砲彈；國防部表示，坦克估計秋天前可送達烏克蘭，目前烏軍正在德國學習駕駛、維修等相關技能。

"The US will approve the supply of depleted uranium ammunition for tanks to Ukraine." The US "Wall Street Journal" broke the news in an exclusive report on the 13th.



The Russian-Ukrainian conflict is being pushed into the abyss of nuclear war by Europe and the US. pic.twitter.com/AUq21RuCSZ — Journalist Lixy (@lixi32730051) June 14, 2023

「到目前為止，坦克對坦克的戰鬥在這場戰爭中似乎不常見，」美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）高級國防分析師鮑斯頓（Scott Boston）說。「但是當它發生時，我們希望烏克蘭能贏。」

烏克蘭總統澤倫斯基上周六（10日）證實，烏軍地面部隊已經展開反攻行動，烏方官員12日宣稱已從敵軍手中收復了7個村莊。俄羅斯則否認烏軍取得任何進展。