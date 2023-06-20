相隔5年，中國領導人習近平19日於北京會晤美國國務卿布林肯，外界關注美中進一步互動是否影響雙邊軍事經濟合作。對此，行政院副院長鄭文燦20日回應，台美在國防軍售、經濟合作都在既定軌道上，不受此次布林肯訪中影響。

習近平、布林肯會談約半小時，雙方均同意兩國需要穩定彼此關係。習近平表示，中國不會去挑戰和取代美國，美國也不要損害中國正當權益，中美各自取得成功是機遇非威脅。布林肯回應，美方不支持台灣獨立，期待與中方開展高層交往；但他在會後記者會也直言，若台海爆發危機，恐會產生影響全世界的經濟危機。

對於，美中關係前進是否影響美台關係，鄭文燦上午出席商周「2023綠電高峰會」前受訪說，美台國防軍售、經濟合作都在既定軌道上，像21世紀台美貿易倡議已經簽署，也獲美國眾議院歲計委員會以42比0通過，相信美國兩大黨都對台灣經貿合作有高度共識，該倡議也對台美經貿奠定良好基礎，「就像疊積木一樣，以後會越疊越多」。

鄭文燦說，台美之間的貿易、經濟合作，會有更好的發展，事實上在去年到今年，台美之間的貿易總額已經提升50％以上，從佔比10％提高到15％，代表台美未來會有更緊密的經貿合作關係，不會受到布林肯訪中有任何的影響，「我們一切都在軌道上」。