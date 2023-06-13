美國通膨數據和聯準會（Fed）利率決策公布之前，華爾街股市今天持續走揚，4大指數全部收漲。
道瓊工業指數上漲189.55點或0.56%，收34066.33點。
標準普爾指數上揚40.07點或0.93%，收4338.93點。
那斯達克指數勁揚202.78點或1.53%，收13461.92點。
費城半導體指數大漲116.69點或3.31%，收3641.66點。（譯者：陳彥鈞）1120613
美國通膨數據和聯準會（Fed）利率決策公布之前，華爾街股市今天持續走揚，4大指數全部收漲。
道瓊工業指數上漲189.55點或0.56%，收34066.33點。
標準普爾指數上揚40.07點或0.93%，收4338.93點。
那斯達克指數勁揚202.78點或1.53%，收13461.92點。
費城半導體指數大漲116.69點或3.31%，收3641.66點。（譯者：陳彥鈞）1120613
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