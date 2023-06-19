亞洲匯市早盤中，日圓兌一美元匯價在141.51與141.97之間游走，一度再創7個月新低。分析師指出，日圓走貶有助於日股上漲，尤其是對旅遊相關產業以及內需類股來說，更是利多消息

個股中，醫療設備製造商泰爾茂大漲2.12%，機器人手臂製造業者發那科也漲1.53%。不過，晶片類股卻走跌，愛德萬測試與東京威力科創，分別下跌0.98%以及1.94%。6月股價狂飆近20%的豐田汽車，早盤一度也下跌1.4%。