今（25）日是端午節連假收假日，高公局表示昨日全日交通量116.6百萬車公里，是年平均平日90百萬車公里的1.3倍，國5交通量3.0百萬車公里，是年平均平日2.6百萬車公里的1.2倍。昨日下午國1北向新竹路段、國3北向大溪路段於23時及國5北向頭城路段於隔日1時紓解，其餘路段20時後大致正常。

端午節連續假期每日攻略(高公局提供)

高公局表示，今日0-5時平均交通量7.6百萬車公里，是年平均平日3.7百萬車公里的2.1倍；預估今日交通量110百萬車公里。

公路總局表示，昨日省道部分路段已出現車多或壅塞情形，包含北部台2線淡水及東北角路段、台7線大溪~慈湖路段、台9甲線新店~烏來路段、台65線土城銜接國3、中部台14甲線昆陽~武嶺路段、台61線中彰大橋路段、台74線大里~霧峰路段、東部台2線外澳路段、台9線蘇花路廊，南部台3線梅山路段、台88線鳳山~五甲等路段，公路總局將持續追蹤上開路段路況。

另為疏運民眾返回工作地乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛5559班次，疏運10萬492人，疏運人數較111年同期增加49.7％；東部國道客運路線共計行駛1483班次，疏運2萬7813人，疏運人數較111年同期增加100.9％。

預估今日返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（中部台74線台中環線接國3；南部台18線接國3中埔交流道、台86線仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山~五甲路段），主要省道幹道（台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋路段、台9線南迴公路及台1線水底寮~楓港路段）。觀光景點易壅塞路段（北部台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙及福隆路段及台3線大溪路段；南部台3線古坑~梅山路段）。