【旅奇傳媒／編輯部整理】隨著疫情影響逐漸趨緩，觀光旅宿產業的營運發展也迎來復甦，卻也因需才孔亟產生缺工問題，桃園市政府市府觀光旅遊局與桃園市政府勞動局及桃園市政府就業職訓服務處合作規劃辦理首場觀光產業人力媒合會，並吸引青銀世代投入職場外，同時亦是塑造旅宿從業人員榮譽感，吸引青銀世代投入旅宿產業，使業者補實人力，以有效解決觀光產業缺工問題。

為有效解觀光產業缺工問題 觀旅局協調民間業者及市府齊創雙贏

桃園首場觀光產業人力媒合會，期待吸引青銀世代投入觀光旅宿業。（圖／桃園市政府觀光旅遊局觀光管理科）

桃園市長張善政甫就任，正逢疫情逐漸趨緩，與觀光旅遊局周柏吟局長十分重視疫後觀光產業復甦，同時發現觀光產業缺工問題，自今年一月開始，經由多次與業者對談，深入了解實際缺工情形。為有效協助業者解決缺工問題，周局長積極與府內協調整合，與市府跨局處團隊合作，主動與桃園市政府勞動局及桃園市政府就業職訓服務處合作並協調觀光業者，辦理桃園有史以來首場觀光專場徵才活動「一鹿順風 職向未來－觀光旅宿及青銀共創亮點徵才」，以期業者可招募合適人才，補實人力缺口，舒解觀光產業長期缺工問題，促進桃園市觀光旅遊發展。

觀光旅宿業職務多元 適合青銀世代投入職場

在觀光產業鏈中包含了「食、宿、遊、購、行」的不同產業，如：旅宿業、旅行業、觀光遊樂業、觀光工廠…等，其工作性質多元，適合各種不同專長人才的投入。剛畢業的職場新鮮人可依自身的喜好選擇進入觀光旅宿業的餐飲、客務、房務或其它行政單位，從基層開始做起，並透過一系列的教育訓練與實務操作，逐步轉換不同種類的工作歷練，成為全方位的觀光旅宿人才，更能精進自身能力爬升到管理階層，學習到宏觀、全面性的管理制度，若是在國際連鎖飯店及餐飲集團還可轉調至國外工作，讓職涯開啟不同的篇章，對於新鮮人來說是相當值得投入的行業!對於壯世代來說，透過觀光旅宿的職務再設計及彈性工時規劃，除可將工作拆解為簡單、易學、易做且可獨立完成的項目，還可依照自身的體力及個人狀況選擇上班時段，增加引壯世代重返職場吸引力。

為了突顯觀光旅宿從業人員的榮譽感，更是台灣最美的風景甚至成為國民外交大使，此次特別邀請第一線從業人員拍攝了「台灣第一道風景」影片，傳遞他們充滿溫度及熱情的服務，提升觀光旅宿業因疫情影響之形象，吸引更多人才加入觀光旅宿產業！

桃園首場觀光產業人力媒合會將在6/17於桃園藝文廣告場舉行。（圖／桃園市政府觀光旅遊局觀光管理科）

6/17青銀共創觀光旅宿亮點場 釋出近2,000個職缺

此次青銀共創觀光旅宿亮點場，邀請桃園知名觀光飯店、旅館，包含福容大飯店、住都大飯店、桃園喜來登酒店、台北諾富特華航桃園機場飯店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、HOTEL COZZI和逸飯店…等知名旅宿業者之外，還邀請多家知名觀光工廠、觀光遊樂業、旅行業及餐廳業者如：手信霧隱城、卡司．蒂菈樂園（金格觀光工廠）及雄獅文具想像力製造所、小人國主題樂園、埔心牧場、根深企業社…等36家的觀光業者，前來共襄盛舉，總共釋出近2,000個工作機會，薪資更是上看月薪5萬，如：中、西餐廚師月薪上看4.5萬、外場領班月薪最高5萬、櫃檯接待員最高5萬。徵才活動現場同時提供創業諮詢、履歷健診、職涯諮詢等服務，為求職者免費進行面對面諮詢服務，並提供職業訓練相關資訊。

為協助桃園市市民穩定就業並提升就業技能，桃園市政府就業職訓服務處持續推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」及「青年安薪讚 就業大滿貫」等獎勵方案，若年滿50歲符合退休資格或已離開勞動力市場之中高齡及高齡者，經本市就業中心、就業服務臺推介就業滿90日，即補助每人1萬元就業獎勵金。若未滿30歲青年設籍桃園市青年，則提供各項就業獎勵、自我學習及考取技術士證照之補助；其中「安薪讚」方案最高可領取2萬1,000元的就業獎勵金；「學習讚」方案最高補助1萬7,500元；「證照讚」方案為考取甲、乙級技術士證照可分別請領2萬元、8,000元之獎勵金。現場設有方案諮詢攤位，歡迎有意參與民眾前往洽詢。只要對觀光旅宿業有興趣的求職民眾，前來現場面試，相信能迅速找到屬於自己的職涯新舞台。

活動詳情請參閱桃園觀光導覽網（https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw）或桃園市政府就業職訓服務處網站（https://oes.tycg.gov.tw/）。

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