前總統馬英九欲邀陸生訪台，馬辦質疑蔡政府以安全問題為由卡關。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（19）日受邀出席國民黨立委賴士葆召開之協調會，教育部政務次長劉孟奇在會中表示，教育部將發函陸生預定訪問之相關大學，要求他們提出安全保證，「提出對該活動的安全維護規劃案」，才決定預審是否同意放行。

蕭旭岑質疑，主辦單位是馬英九基金會，各大學只是受訪單位，訪問團的安全問題理應由馬英九基金會負責。如今教育部以各大學主管機關之姿，形同要求陸生預定訪問的這幾所大學承擔主辦方應負的安全責任，根本是把大陸學生來訪當成大敵，無限上綱安全問題，是要「卡關」此一邀訪。

蕭旭岑痛批，先前陸委會透過學者傳話要馬英九基金會不要送件，讓馬英九基金會與各大學聯繫、旅館住宿、遊覽車的作業都被迫中斷；現在又忽然要大學負起維安責任，簡直莫名其妙。他要感謝賴士葆委員出面召集，否則蔡政府各單位都在踢皮球，陸委會連馬英九基金會該向那個單位送件都不願告知，形同「技術性封殺」。

蕭旭岑直指，今日出席的各部會人員，只有教育部是由政務次長出席，是唯一的政務官，代表蔡英文政府提出政策指示，顯然是蔡政府心意已決，要用「安全問題」卡住邀訪陸生案，令人錯愕。蔡政府到底是把這些大陸學生都當成什麼？兩岸青年交流的安全問題在哪裡？

蕭旭岑指出，蔡政府不斷再三強調要開放交流，也恢復開放大陸的交換生和研修生來臺，如今卻在馬英九基金會邀訪陸生案，刁難所謂的「安全問題」，形同兩套標準。這與蔡英文總統、陸委會主委邱太三對外說的，要儘速恢復「健康有序的交流」，作法上完全背道而馳。

蕭旭岑質疑，當初對陸籍人士來訪的專案申請，是因為新冠疫情所致，才有所謂「必要性、急迫性及不可替代性」等要件的考量，如今疫情已經舒緩，指揮中心也已裁撤，蔡政府仍然用新冠疫情時期的嚴苛標準，來針對所謂專案審核，是政策上的重大矛盾，顯見嘴巴喊開放，作法上卻不是如此。