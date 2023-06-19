教育部青年署與交通部觀光局合作，推出大專生從事旅宿業暑假職場體驗獎勵方案，自6月15日起至9月15日在旅宿業職場體驗1個月以上，每月達80小時，給予每月3000元獎勵金，如每月達160小時，則給予6000元獎勵金，每人申請獎勵金以3個月為限；若至本方案認定之偏遠（特定）地區職場體驗達80小時者，每月額外給予3000元。

這個方案由交通部觀光局旅宿網所列的合法旅宿業者，在教育部青年署職場體驗網刊登職缺並進行學生媒合，主要透過額外獎勵金的方式，鼓勵大專校院本國學生及僑外生運用暑假到旅宿業進行職場體驗，藉由熟悉旅宿業各項服務工作與技巧，累積實務經驗，儲備未來產業人才。

教育部表示，大專生在6月15日至9月15日間至旅宿進行職場體驗，可以得到3000至6000元的獎勵金；如學生於6月1日至6月14日已至旅宿業職場體驗，該期間之職場體驗時數也可以追溯計算，須由旅宿業者於7月1日至7月31日至青年署職場體驗網回報進用名單。

教育部說，目前已有台北萬豪酒店、晶華國際酒店、裕元花園酒店、長榮桂冠酒店、台北W飯店及福容大飯店等數百家知名旅宿業提供3000多個職場體驗機會，想在暑假期間了解旅宿業並實際體驗的同學，即日起可至教育部青年署職場體驗網註冊會員，尋找職缺及投遞履歷，如有任何問題，可洽詢客服專線（02）77453870。