持續致力於二輪車電動化轉型的光陽KYMCO，今日(6/19)特別召開記者會宣布，今年初立下的2600座換電站目標，已提前於年中達標，而第2600座換電站，更特別插旗合歡山遊客中心，佈建「全台最高換電站」，企圖心不言可喻。同時記者會上，光陽也正式宣布啟動「油電合一」戰略，未來兩年內，將完成1700家「油轉電」升級，以擴大電車市場銷售動能，搭配光陽「全台最強」的電車換電網路，力拼2024年拿下「油電雙料冠軍」。

開創二輪市場先例，光陽率先推出「油電合一」原廠授權店的市場戰略，光陽董事長柯勝峯表示，透過「油電合一」，KYMCO能在短時間內，佈局全台唯一、且最大、最完整油電機車銷售體系。而且，柯董預告，兩年內將有1,700家KYMCO光陽原廠授權店加入電動車銷售、維修、保養，及電池交換站行列；屆時，Ionex換電站密度將會更高、站數將大幅成長至4,300站以上，輔以「全台最強」的換電網絡，將全面攻佔二輪市場！

自從2021年光陽 Ionex 3.0發表以來，便以超高建站速度，並打造最優質服務品質的換電體驗為初衷，為了打造全台最密換電網絡，光陽Ionex今(23)年更加速與超商、賣場、加油站，及連鎖停車場合作，以平均一天超過5站的恐怖效率，佈建電池交換站，目前，Ionex換電站點已覆蓋全台超過80%的行政區，除了超前達成2,600站的年度目標外，Ionex 也正式成為全台灣密度最高、站點最多、滿意度最高的換電網路；車主最快1分鐘、最短100公尺內，就能找到滿電服務率超過99%的Ionex 換電站。

除了深入民眾日常生活場景，光陽Ionex 也積極開通熱門景點及路線。為慶祝Ionex達成全台最綿密換電網絡的重大里程碑，光陽Ionex將最具指標性的第「2,600站」，佈建於「全台最高換電站點」－海拔3,158公尺的合歡山遊客中心。Ionex「合歡山遊客中心站」不僅距離知名地標「松雪樓」僅有200公尺，站點更結合傳統文化特色及地標打卡需求，量身設計「迷你松雪樓」換電站造型。柯勝峯董事長表示：「未來，Ionex 光陽電動車也會持續開創更多元、更便捷、更有感的主題式換電場景，為全台Ionex光陽電動車騎士提供最優質的換電體驗，更增添換電樂趣。」

光陽Ionex將最具指標性的第「2,600站」，佈建於「全台最高換電站點」－海拔3,158公尺的合歡山遊客中心，企圖心不言而喻。（圖/光陽提供）

光陽於年初立下的2600座換電站目標，已提前於年中達標。（圖/光陽提供）

車主最快1分鐘、最短100公尺內，就能找到滿電服務率超過99%的Ionex 換電站。（圖/光陽提供）

今年六月適逢光陽59週年廠慶，光陽也進入「油電合一」的全新階段。柯董強調，對於有意願轉型的原有油車通路，只需取得原廠Ionex電動車的技術認證，以及10萬元簽約金，即可升級為KYMCO Ionex「油電合一」原廠授權店，正式加入Ionex光陽電動車銷售服務體系。未來無論Ionex光陽電動車專賣門市，或是KYMCO Ionex「油電合一原廠授權店」，皆能獲得KYMCO原廠認證、品質一致的技術與服務。

原有油車通路只需取得原廠Ionex電動車的技術認證及10萬元簽約金，即可升級為KYMCO Ionex「油電合一」原廠授權店。（圖/光陽提供）

柯董預告，兩年內將有1,700家KYMCO光陽原廠授權店加入電動車銷售、維修、保養，及電池交換站行列。（圖/光陽提供）

柯勝峯表示，未來Ionex 光陽電動車也會持續開創更多元、更便捷、更有感的主題式換電場景，為全台Ionex光陽電動車騎士提供最優質的換電體驗。（圖/光陽提供）

光陽集團董事長柯勝峯表示：「『油電合一』不僅能讓原有KYMCO原廠授權店的經銷夥伴們，輕鬆踏上『油轉電』綠能轉型的道路，為自己創造更多的獲利發展空間，同時更能為Ionex打造更強大的銷售動能與服務能量，將Ionex光陽電動車的佈局提昇到全新層次，推動KYMCO朝『2024雙料冠軍』目標，向前邁進一大步。」