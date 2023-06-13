惟，美國聯準會（Fed）將於美國時間14日召開貨幣政策會議，市場預估有七成加息的可能，因為核心通膨未見冷卻。外銀經濟分析師們亦對台灣央行的最新利率政策動向，保留一項可能：央行關心的核心通膨仍居高不下，實際利率尚未轉正，星展集團資深經濟學家馬鐵英提醒，「無法排除最後升息半碼至2.00％的可能性。」

在景氣落底延後下，各外銀對台灣2023年經濟成長率估測已進一步下修，最新估值渣打銀行1.9％，澳盛銀1.9％，法國外貿銀行（Natixis）1.7％，星展銀1.6％，ING荷銀則大砍至-0.3％，各家評估均遠較2020～2022年平均增長率4.2％，呈現腰斬現象。

對於此次貨幣政策的預估，法國外貿銀行（Natixis）、ING荷銀和牛津分析的最新評論不同於昔日，特別突顯台灣身處地緣政治的挑戰，認為台灣正在經歷經濟疲軟，而進入暖身的總統大選更讓人擔心兩岸的潛在戰火。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞指出，台灣總統大選明年1月舉行，這對台北、北京和世界都至關重要，兩岸關係一直是台灣大選中頗具影響力的主題，且兩岸關係已超過台灣和中國大陸，使得全球地緣政治發展更為複雜。

艾西亞表示，全世界已了解半導體的重要性，及其在全球價值鏈中的作用，今天的台灣是為半導體不可或缺的製造商，隨著台海緊張局勢和美中戰略競爭的加劇，伴隨全球消費性電子產品需求的疲軟，真正的經濟挑戰才剛剛開始。

ING荷銀亞太地區研究主管羅伯特（Robert Carnell）指出，或許現在就開始下修亞太地區的經濟增長預測「還為時過早」，但風險偏向於下行，半導體週期估計會在2023年下半年來到低谷，無法在2024年初就看到反彈，任何最終的復甦和上調都發生在2024年以後。