此外，八貫去年9月接獲全球防彈裝備供應大廠訂單，持續出貨到今年底，加上今年軍工新產品硬殼防護衣預計第四季出貨，全年目標軍工產品營收比從去年8.5％提升至10％以上，長期目標朝13％邁進。

八貫表示，航太產品線訂單能見度很長，約三～五年；目前航太救生衣市佔率約六成多，航空逃生滑梯的市佔率還低。航太救生目前在手訂單超過20萬碼，且應用於軍工產品的克維拉纖維，也可用來做航空用滑梯布料；近期客戶需求提升，已再加碼40噸採購。

此外，八貫新款「戰術背心（Ammunition Pannel）」用高強度、多層次複合材料製成，利用雷射切割出大小孔洞，方便士兵勾掛配件，因布料強度夠，可搭載、裝配的重量提升，且布料不易破裂，加上製作工續簡便，可取代過去防彈背心用車縫織帶來勾掛手榴彈、武器等各式用品，有助大量生產，目前歐洲軍工客戶興趣很高。

八貫透露，接下來還將持續開拓可吊掛彈藥、多層複合結構的戰術背心，此創新產品可取代目前的針車加工模式，並帶來新客戶。搭配新廠房預計10月完工，明年首季進入生產，有助長期營運持穩推升。