近日，大陸北方多地氣溫突破40℃，讓許多人「熱到懷疑人生」。事實上，被「炙烤」更包含全球。據《中國科學報》引述研究人員表示，隨著世界海洋溫度的飆升和太平洋厄爾尼諾的到來，2023年可能成為有記錄以來最熱的一年，地球正走向「未知領域」。

大陸中央氣象台18日繼續發佈高溫黃色預警，多地高溫持續，其中，內蒙古東南部、新疆南疆盆地等地部分地區的溫度達37至39℃，局部地區超過40℃。

之前有記錄以來最熱的一年是2016年，而本月的氣溫記錄顯示2023年的氣溫可能接近2016年。根據歐盟地球觀測計畫—哥白尼計畫的數據顯示，氣溫峰值出現在6月9日，當時全球平均氣溫為16.7℃，僅比2016年8月13日有記錄以來的最高氣溫低0.1℃。

除氣候變化導致目前1.3℃的升溫外，特定的變暖條件疊加，使得溫度紀錄屢創新高。幾個月來，全球科學家一直警告，由於世界各地一系列的海洋熱浪，海面溫度一直處於歷史新高。6月11日，北大西洋的溫度達到最高點的22.7℃，比2010年6月的最高紀錄還要高0.5℃。

哥白尼計畫成員Samantha Burgess表示，海洋溫度和空氣溫度在一年中的這個時間段飆升令人驚訝。迄今觀察到的情況表明，2023年可能是最熱的5年之一，人類歷史上從未有過如此「溫暖」的海洋，且空氣溫度也即將打破紀錄，正處於「未知領域」。

此外，近幾個月來，人們越來越擔心南極海冰減少，因為今年2月，南極海冰面積僅為179萬平方公里，創下歷史上海冰面積最小紀錄。儘管冬季來臨讓海冰緩慢增加，但面積仍遠低於平均水準，增長速度也比以往慢得多。