成軍短短4年的屏東民和國小獨輪車隊，展現精湛技巧，在全國賽大放異彩。（林和生攝）

以精湛技巧，成軍短短4年的屏東民和國小獨輪車隊，在全國賽大放異彩。（林和生攝）

成軍短短4年的屏東民和國小獨輪車隊，日前參加教育盃全國獨輪車錦標賽，靠著6位女將精湛技術，首次全國賽事便拿下國小團花、中年級個花、高年級雙花組冠軍，400公尺接力更打破大會紀錄、拿下金牌，成為賽事最大贏家。

校長黃拓榮透露，學校鼓勵學生多元發展，當初有位女學生在校外自主學習獨輪車，常常能在校園看到她騎車「飛來飛去」，意外帶起風潮，也激起其他學生學習興趣，因此順水推舟，從社團訓練開始。

教練高源春說，獨輪車不若其他單項運動，必須培養一段時間才能看到成果，從無到有，包括全身平衡、意志訓練等基本功，學生們刻苦練習，加上這段時間剛好碰上疫情，所有賽事幾乎停辦，眾人只能持續精進技術，因此首次全國賽就技壓全場，眾人對她們的橫空出世相當好奇。

相較其他學校陣容龐大，選手一批批由遊覽車接送，全校僅6名選手參賽，團體賽比完、接著又是個人賽，加上競速接力賽，小妮子們整場飛奔，獎牌一塊一塊拿，很快就成為賽場焦點。

五年級林采詰表示，當初看到學姊練習時帥氣模樣，讓她全心投入練習，常常摔倒、也幾度想要放棄，不過只要學會一項新動作，那種難以形容的喜悅與成就感，是催使著繼續邁步向前的動力，很開心在全國賽拿到金牌。

小選手的母親馮玉萍說，獨輪車不管練得多厲害，只要一個新動作、都是一次新挑戰開始，不僅練平衡感、也練耐心，既然孩子有興趣，便給予最大支持，相信她們以後遇到任何困難，耐挫度一定比別人更強。