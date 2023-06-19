職業網球進入草地賽季，球員透過這兩周的巡迴賽適應草地比賽感覺，為下個月初溫布頓草地錦標賽做好準備，上周日在法國網球公開賽女雙奪冠的台灣女將謝淑薇，本周挑戰英國伯明罕女網賽，和老朋友捷克女將史崔可娃（Barbora Strycova）合拍女雙，19日首輪6比4、6比1擊敗中國大陸張帥／日本穗積繪莉，前進8強。

謝淑薇在法網和大陸選手王欣瑜在法網女雙奪冠，謝淑薇爭取到個人生涯第5座四大賽雙打冠軍，也是暌違9年再度於法網女雙高舉金盃，目前WTA雙打世界排名第29。

伯明罕女網賽雙打首輪，第1盤謝淑薇／史崔可娃率先破發，取得2比0領先，接下來兩局雙方互破，第7局謝淑薇組合也再度發球局失守，隨後對手保發，雙方局數又回到平手僵局，關鍵第10局謝淑薇組合再度出現40比15、3個破發點間盤末點機會，順利破發得手，也先搶下一盤。

第2盤謝淑薇組合延續氣勢，加上張帥／穗積繪莉狀態下滑，謝淑薇組合迅速取得3比0領先，這一盤在兩度破發，加上自己的發球局都順利保發，謝淑薇組合直落二收下。