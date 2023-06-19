西班牙職業籃網好手阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）一個多禮拜前在法國網球公開賽男單準決賽不敵最後冠軍、塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic），也讓出世界球王寶座，本周他在挑戰英國女王草地網球賽，是他第一次參加這項賽事，坦言自己為了草地賽季還有很多地方要去適應。

年僅20歲的阿卡瑞茲進入成人職業賽後，較少參加草地賽事，本周的女王草地網球賽不過是他在ATP巡迴賽的第3場草地賽事，透露自己對於草地賽事的訓練仍很有限，「我星期六早上才到英國倫敦，是今年首次草地球場練習，而在我家鄉其實沒什麼機會在草地球場，畢竟我們沒有草地球場。」

「我還要適應在草地球場的移動和擊球，但我很開心可以在草地球場練習。」阿卡瑞茲說，也分析在草地賽事該注意的事情，「必須比在其他場地更小心，最舒服的方式是上網跟隨時保持積極，對我來說，這跟我在其他場地的比賽風格蠻相似的。」

阿卡瑞茲首輪要對上法國選手菲爾斯（Arthur Fils），他並說：「有很多球員會在草地賽事中滑步，但我不是，所以在移動上我還要思考更有效的方式，每一個行動、每一次擊球我都得非常專注。對我而言，在草地移動會更累，這跟紅土、硬地完全不一樣，要有更明確的方法。」